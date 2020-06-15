Анонс космического боевика Star Wars Squadrons запланирован на сегодняшний вечер, однако портал IGN случайно раньше времени опубликовал посвящённый новинке материал. Редакция портала быстро среагировала и удалила публикацию, но Интернет уже всё увидел.

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Итак, согласно утечке, Star Wars Squadrons представляет собой космический экшен от первого лица, в котором нам предстоит управлять различными истребителями вселенной «Звёздных войн» и сражаться с другими игроками. События игры разворачиваются после событий, описанных в фильме «Звёздные войны. Эпизод VI: Возвращение джедая», а нас помимо сетевых пострелушек также ждёт и одиночная кампания.

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За разработку отвечает коллектив EA Motive, а релиз должен состояться 2 октября на PC (Steam, Epic Games Store и Origin) и консолях уходящего поколения. Премьера игрового процесса запланирована на мероприятие EA Play Live 2020, которое пройдёт в ночь с 18 на 19 июня.