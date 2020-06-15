В Сети уже появились подробности космического боевика Star Wars Squadrons
Анонс космического боевика Star Wars Squadrons запланирован на сегодняшний вечер, однако портал IGN случайно раньше времени опубликовал посвящённый новинке материал. Редакция портала быстро среагировала и удалила публикацию, но Интернет уже всё увидел.
Итак, согласно утечке, Star Wars Squadrons представляет собой космический экшен от первого лица, в котором нам предстоит управлять различными истребителями вселенной «Звёздных войн» и сражаться с другими игроками. События игры разворачиваются после событий, описанных в фильме «Звёздные войны. Эпизод VI: Возвращение джедая», а нас помимо сетевых пострелушек также ждёт и одиночная кампания.
рекламаЗа разработку отвечает коллектив EA Motive, а релиз должен состояться 2 октября на PC (Steam, Epic Games Store и Origin) и консолях уходящего поколения. Премьера игрового процесса запланирована на мероприятие EA Play Live 2020, которое пройдёт в ночь с 18 на 19 июня.
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