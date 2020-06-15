На мероприятии PC Gaming Show 2020 студия Dontnod Entertainment показала свежий трейлер своего психологического триллера Twin Mirror. Ничего особенного, стандартное напоминание о себе и о существовании проекта, но данный материал не об этом. Предполагалось, что Twin Mirror, как и Life is Strange, будет выходить эпизодами, но вскоре после окончания PC Gaming Show разработчики опубликовали пресс-релиз, в котором поделились приятным известием: триллер выйдет целиком в этом году.

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Стоит напомнить, что в Twin Mirror мы играем за Сэма Хиггса, спустя многие годы вернувшегося в родной городок на похороны друга детства. На следующий после похорон день начинается какая-то мистика: Сэм просыпается в гостинице, не помнит ничего, что произошло прошлым днём, а единственной зацепкой является окровавленная рубашка. Чья кровь, почему, откуда — всё это вопросы, на которые нам предстоит искать ответы, прогуливаясь по «чертогам разума» главного героя.

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Twin Mirror выйдет на PC и консолях уходящего поколения. PC-версия в течение года будет эксклюзивом Epic Games Store.