Авторы Life is Strange отказались от эпизодической модели выпуска своего триллера Twin Mirror
На мероприятии PC Gaming Show 2020 студия Dontnod Entertainment показала свежий трейлер своего психологического триллера Twin Mirror. Ничего особенного, стандартное напоминание о себе и о существовании проекта, но данный материал не об этом. Предполагалось, что Twin Mirror, как и Life is Strange, будет выходить эпизодами, но вскоре после окончания PC Gaming Show разработчики опубликовали пресс-релиз, в котором поделились приятным известием: триллер выйдет целиком в этом году.
Стоит напомнить, что в Twin Mirror мы играем за Сэма Хиггса, спустя многие годы вернувшегося в родной городок на похороны друга детства. На следующий после похорон день начинается какая-то мистика: Сэм просыпается в гостинице, не помнит ничего, что произошло прошлым днём, а единственной зацепкой является окровавленная рубашка. Чья кровь, почему, откуда — всё это вопросы, на которые нам предстоит искать ответы, прогуливаясь по «чертогам разума» главного героя.
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Twin Mirror выйдет на PC и консолях уходящего поколения. PC-версия в течение года будет эксклюзивом Epic Games Store.
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