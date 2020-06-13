Организаторы PC Gaming Show 2020 подарили новый повод вспомнить о ретро-шутере Prodeus от Джейсона Моджика (DOOM 2016) и Майка Воллера (BioShock Infinite). В рамках мероприятия нашему вниманию был представлен новый полный крови и насилия геймплейный трейлер проекта. Также разработчики уточнили, что Prodeus стартует в раннем доступе уже этой осенью. Пока без конкретики, но, принимая во внимание ситуацию в мире, мы всё понимаем.

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Напомним, что основная задача разработчиков Prodeus — это сохранить не только визуальный стиль культовых шутеров 1990-х, но и воссоздать те же запутанные уровни, предоставить повышенные требования к реакции игрока и приправить это всё огромным арсеналом.

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