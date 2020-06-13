Во время большой трансляции PC Gaming Show 2020 было объявлено, что ролевая игра Torchlight III вышла в раннем доступе Steam. По такому случаю, как вы понимаете, был показан специальный трейлер.

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Напомним, с момента завершения сюжетной кампании второй части во вселенной Torchlight прошло более сотни лет. Империя Эмбер переживает не самые лучшие времена. В общем, всё плохо, а разбираться в этом придётся главному герою. Игроку придётся дать отпор Нетеримам, кто бы это ни был. Подробнее об игре можно прочитать здесь.

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Torchlight III стоит 930 рублей. Стоит ли этого проект из раннего доступа Steam — решать только вам.