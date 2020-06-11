Новые геймплейные видео Mortal Shell — ролевого боевика, вдохновлённого Dark Souls
Разработчики из Cold Symmetry совместно с Playback представили новый геймплейный трейлер и ознакомительный ролик Mortal Shell — ролевого боевика, вдохновлённого идеями Dark Souls. Анонс проекта состоялся ещё в апреле, мы писали об этом. В свежих видео нам рассказывают о важности перехода героя в новые оболочки — тела павших воинов с уникальными способностями.
Герой не всё время сможет находиться в оболочке. Здоровье упало до нуля — с «арендным» бойцом придётся расстаться.
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рекламаНапомним, релиз Mortal Shell должен состояться в третьем квартале нынешнего года. Целевые платформы уже известны: PC, Xbox One и PlayStation 4. Бета-тестирование проекта должно состояться в период с 3 по 10 июля нынешнего года.
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