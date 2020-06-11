В рамках всё того же летнего игрового мероприятия от IGN был показан трейлер Observer System Redux — обновлённой версии киберпанк-игры, но только уже с поддержкой технологии рейтрейсинга и 4K-текстурами. Разработчики также пообещали, что обновлённая версия проекта будет использовать возможности SSD для сокращения загрузок и не только.

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Наконец, Observer System Redux сможет работать в разрешении 4K и при 60 кадрах в секунду. Оригинальная версия Observer в той же Steam имеет 82% рейтинга на основании более 3 тысяч отзывов. На самом деле, не так уж и много рецензий, да. Версия игры для новых консолей и продвинутого PC вновь расскажет нам историю Дениэла Лазарски, элитного частного детектива из отдела корпоративной полиции, который и принято называть Observer.

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Авторы проекта ранее сделали Layers of Fear — самобытный хоррор, в котором нужно очень много ходить и дёргать за разные штуки в большом доме. Всё, как мы любим.