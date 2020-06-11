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Эффектный кинематографический трейлер Werewolf the Apocalypse — Earthblood

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Студия под жизнерадостным названием Cyanide напомнила о существовании её ролевого боевика Werewolf the Apocalypse — Earthblood и опубликовала новенький кинематографический видеоролик, демонстрирующий звериную сущность нашего главного героя Кахала.

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По сюжету, Кахал был изгнан из своего клана оборотней, однако теперь клану и всей планете в целом грозит беда, источником которой является могучая корпорация, оскверняющая землю отходами производства своего горно-обогатительного комбината.

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Кахалу предстоит уничтожить корпорацию, и в этом деле герою помогут его три формы — человека, волка и оборотня — дающие разные преимущества и недостатки. Например, в форме человека Кахал сможет общаться с другими представителями человеческой расы, а в форме волка играть в «стелсе». Разработчики обещают, что дополнительные подробности игры появятся 7 июля в рамках события Nacon Connect.

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Релиз Werewolf the Apocalypse — Earthblood должен состояться в этом году на PC и консолях текущего поколения.

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