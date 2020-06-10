Новый сезон в Call of Duty Modern Warfare и Warzone стартует уже завтра
Четвёртый сезон в Call of Duty Modern Warfare и Warzone стартует уже завтра, 11 июля, в 9:00 по московскому времени. Напомним, событие пришлось перенести на эту неделю из-за происходящих беспорядков в США. Точное время запуска было объявлено на официальной страничке Infinity Ward в «Твиттере».
Пока всё не очень понятно с контентным наполнением четвёртого сезона. Авторы утверждают, что там будет много чего «вкусного», но ничего другого мы и не ожидали, серьёзно. Пока можно пересмотреть специальный трейлер четвёртого сезона, доступный на русском языке. Там можно заприметить капитана Прайса и кое-какие новинки вооружения. Ждём подробностей.
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Также представители Infinity Ward предупредили, что на консолях игрокам придётся «тянуть» большие пакеты данных из Сети — обновление действительно будет большим. Но речь в данном случае идёт о перекачке некоторых файлов предыдущих версий, они были сжаты для снижения размеров клиента. В конечном итоге, дистрибутив игры для консолей «потолстеет» только на несколько гигабайт.
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