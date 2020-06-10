До недавнего времени игры серии Resident Evil в Steam имели крайне громоздкие названия, где вперемешку присутствовали как японское, так и «западное» названия, причём указанные вразнобой то прописными, то строчными буквами. Отныне этому беспорядку положен конец: все названия игр серии Resident Evil в Steam сокращены до привычных.

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Любители искать во всём скрытые смыслы полагают, что Capcom устроила «уборку» перед надвигающимся анонсом Resident Evil 8, слухи о существовании, сеттинге и геймплее которой появляются слишком часто, чтобы быть простой случайностью. Предполагается, что новую номерную часть серии представят уже в ближайшее время.

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Также, по слухам, Capcom, вдохновившись успехами ремейков Resident Evil 2 и Resident Evil 3, готовит ремейк Resident Evil 4.

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