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TES VI не нужна: энтузиаст показал, как выглядит The Elder Scrolls V Skyrim с сотнями модификаций

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The Elder Scrolls V Skyrim в этом году исполнится девять лет, но проект горячо любим фанатами и энтузиастами, старающимися всячески улучшить игру не только в визуальном плане, но и в плане удобства и информативности интерфейса. Энтузиаст, скрывающийся на YouTube под ником StarPooper, опубликовал видео, в котором показал, как выглядит Скайрим с четырьмя сотнями установленных модификаций, затрагивающих самые разные аспекты игры.

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Первое, что бросается в глаза — похорошевшая графика. Эффекта удалось добиться, установив наборы ретекстуров, модификации на более густую растительность, а также систему ENB, позволяющую играться с освещением, делая его более реалистичным. Кроме того, автор использует изменённый, полностью соответствующий требованиям PC-игрока интерфейс под названием SkyUI. Если вы помните, каким неудобным кошмаром является штатный интерфейс TES V Skyrim, то SkyUI — настоящее спасение.

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Полный список модификаций вместе со ссылками на них автор роликов опубликовал в специальном документе.

Что касается анонсированной летом 2018 года The Elder Scrolls VI, то о ней пока ни слуху ни духу.

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the elder scrolls v: skyrim
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