Chivalry 2 выйдет на платформах нового поколения и будет поддерживать кроссплей
Издательство Deep Silver и разработчики из Torn Banner Studios поторопились и случайно опубликовали новый трейлер, посвящённый средневековому боевику Chivalry 2. Казалось бы, ничего особенного — ну поторопились и поторопились — однако его содержание проливает важные сведения на игру; само видео разработчики уже скрыли, но Интернет всё помнит и утечки не прощает.
Так, финальные кадры трейлера продемонстрировали, что Chivalry 2 помимо PC (Epic Games Store) заглянет на консоли как текущего (уходящего) так и следующего поколений. Кроме того, игра будет поддерживать режим кроссплея на всех платформах. Пока неясно, что подразумевается под «всеми платформами» и смогут ли PC-игроки сражаться вместе с пользователями консолей, но, очевидно, уже совсем скоро нам пролью свет на все эти вопросы.
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Напомним, что Chivalry 2 была анонсирована ровно год назад, а в качестве основных нововведений по сравнению с предшественницей обозначены более масштабные сражения (с участием до 64 игроков), появление конных баталий, полностью переделанная боевая система и мощная система кастомизации.
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