В магазине Ubisoft началась крупная летняя распродажа со скидками до 80 %
Из-за длительного периода самоизоляции ощущение сезонов в этом году серьёзно исказилось, поэтому для многих, кому род деятельности позволял трудиться в удалённом режиме, лето наступило практически внезапно. Но на планы игровых издателей эти ощущения никак влиять не должны, поэтому несколько часов назад в цифровом магазине Ubisoft началась крупная летняя распродажа с большими скидками на игры компании.
Как обычно в подобных материалах, мы укажем в его «теле» лишь несколько наиболее субъективно интересных предложений. В частности, в магазине Ubisoft можно будет со скидками купить следующие игры:
- Assassin’s Creed Origins за 399 рублей (скидка -80 %) вместо номинальных 1 999 рублей;
- The Division 2 за 494 рубля (скидка -67 %) вместо номинальных 1 499 рублей;
- Anno 1800 за 899 рублей (скидка -55 %) вместо номинальных 1 999 рублей;
- Ghost Recon Breakpoint за 824 рубля (скидка -67 %) вместо номинальных 2 499 рублей;
- The Crew 2 за 499 рублей (скидка -75 %) вместо номинальных 1 999 рублей.
рекламаРаспродажа в Ubisoft Store продлится до 18 июня.
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