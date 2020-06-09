Перед релизом Cyberpunk 2077 любая информация по игре сгодится, если это не критически важные спойлеры. Поэтому расшифровка интервью, которое CD Projekt Red дала настойчивым журналистам из немецкого издания GameRadar, сейчас придётся весьма кстати. Переводом интервью, которые было записано в формате подкаста, занимался пользователь популярного форума Reddit под ником Moraez.

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Важно понимать, что перевод мог оказаться неточным (всё-таки, слова нужно было переложить с немецкого на английский). Плюс ко всему, этот подкаст находится в закрытом разделе сайта, доступ к нему возможен только после оформления подписки. За достоверность сведений поручиться пока не можем. На том же Reddit информация от Moraez подана в виде тезисов, мы же выберем из опубликованного только самое интересное. Так, разработчики заверяют, что в отношении дизайна уровней Cyberpunk 2077 так же сильно превосходит The Witcher 3, как последняя превосходит The Witcher 2. Для работы над новой игрой во времена эпидемии коронавируса CD Projekt решила раздать своим сотрудникам более 700 рабочих станций.

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Очень много внимания в Cyberpunk 2077 отводится моделированию поведения NPC. Поляки напомнили, что в третьем «Ведьмаке» у жителей виртуальных деревень не было вменяемого распорядка дня. В новой игре список рутинных дел прописан для более 1 тысячи NPC.

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Общая модель прохождения квестов в Cyberpunk 2077 стала намного продуманнее по отношению к The Witcher 3. Теперь решать все проблемы с помощью ведьмачьего чутья не получится. Представители CD Projekt уверяют, что выполнение заданий потребует от игрока большей изобретательности, но взамен он получит расширенный список возможностей для отыгрыша.

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Ближний бой в Cyberpunk 2077 непрерывно улучшался. Увиденное на E3 2019 не отражает финальное качество продукта. Киберпространство в Cyberpunk 2077 является важной составляющей игры, с самого начала на его проработку отводилось очень много внимания. «Skyrim встречает Tron» — так характеризуют полученный результат сами разработчики. В киберпространстве главный герой может пользоваться оружием и щитами из ролевой фэнтезийной игры, применять магию и призывать существ.

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Релиз Cyberpunk 2077 запланирован на 17 сентября. Игра должна поступить в продажу на PC, Xbox One и PlayStation 4.