В Steam состоялся релиз Satisfactory — проект можно забрать с 10%-ой скидкой за 539 рублей до 25 июня. На страничке игре в магазине от Valve уже начали появляться первые обзоры, но более-менее адекватный и честный рейтинг получится узреть только через несколько дней. Не исключено, что сейчас недовольные временной EGS-эксклюзивностью устроят проекту «разнос».

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Напомним, Satisfactory изначально выходила в Epic Games Store. Это, как несложно догадаться, было год назад. Причём, тогда стоила дороже — 1299 рублей. В магазине EGS сейчас тоже есть скидка на игру, те же 10% (получаем 1169 рублей). Ну, и купон подарочный от Epic Games можно применить.

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Правда, вряд ли, пользователь магазина «эпиков» захочет покупать игру и тратить на её покупку драгоценный купон, если в Steam за Satisfactory просят 539 рублей.