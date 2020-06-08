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Утечка: презентация игр для PlayStation 5 пройдёт в этот четверг

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Официальная презентация «некстгенных» игр для новой консоли от Sony должна была состояться в прошлый четверг, 4 июня, однако из-за событий в США компания посчитала своим долгом отказаться от презентации и подождать до более спокойных времён. Конкретные сроки переноса Sony не называла, но сегодня в Сеть просочилась информация о том, что мероприятие пройдёт 11 июня поздним вечером по московскому времени (в 23:00).

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Информация выглядит вполне логично, поскольку в основном издатели и разработчики отложили свои мероприятия именно на неделю (затягивать дольше не имеет смысла ни для кого).

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Скорее всего, официальное подтверждение данной информации не заставит себя долго ждать.

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