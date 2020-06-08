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Сюжетный трейлер киберпанкового приключения Beyond a Steel Sky

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Студия Revolution Software опубликовала сюжетный трейлер своего киберпанкового приключения Beyond a Steel Sky, представляющего собой прямое продолжение вышедшего в далёком 1994-м году квеста Beneath a Steel Sky.

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По сюжету Beyond a Steel Sky, мы играем за Роберта Фостера, поклявшегося вернуть своего похищенного в результате нападения ребёнка. В итоге следы преступников приводят Фостера в утопический управляемый искусственным интеллектом город Юнион-сити, где вроде бы всё прекрасно и замечательно, но лишь на первый взгляд.

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Согласно описанию, перед нами киберпанковое приключение с элементами драмы, триллера и комедии с динамично развивающимся сюжетом, множеством головоломок и постоянно изменяющимся миром, где у каждого персонажа свои цели.

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Точной датой выхода Beyond a Steel Sky не обладает, но на её Steam-страничке указано «Скоро». Понятие, в общем-то, весьма относительное и растяжимое.

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