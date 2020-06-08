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Другое

Свежие геймплейные видео фанатского ремастера S.T.A.L.K.E.R. на движке Unreal Engine 4

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S.T.A.L.K.E.R. Shadow of Chernobyl уже заслуженно носит звание культового проекта, ведь для него даже спустя 13 лет после релиза продолжают выпускать различные модификации, не говоря уже об армии преданных поклонников, трепетно дожидающихся официальных новостей уже о S.T.A.L.K.E.R. 2. Но сегодня речь пойдёт именно о первой части, а конкретно — о её фанатском ремастере на движке Unreal Engine 4.

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Разработку ремастера ведёт энтузиаст Ivan Sorce, который сегодня, а также несколькими днями ранее опубликовал новые геймплейные видеоролики своего творения. Хотя масштаб впечатляет, но предельно очевиден один (главный) факт: ремастер находится на совсем ранних этапах создания, отсюда и возникающие по мере просмотра видеороликов вопросы о листве крест-накрест, нехватке деталей и какой-то «игрушечности» картинки. Хотя в целом, конечно, выглядит достойно.

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Естественно, даже примерными сроками выпуска ремастера энтузиаст пока не располагает.

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s.t.a.l.k.e.r.
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Лента материалов раздела

Свежие геймплейные видео фанатского ремастера S.T.A.L.K.E.R. на движке Unreal Engine 4
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terenty79
15:59
нет ни какого фанатизма. мне просто очень не нравится ценовая политика компании амд, которая сложилась в последнее время. Считаю эту компанию технологической посредственностью,и особенно на рынке виде...
Обновлённая версия AMD Ryzen 7 3800XT показала очень низкие результаты в тесте AotS – 10% прирост по сравнению с Ryzen 7 3800X
Сергей Скайокер
15:58
ихние это разговорное слово, я в более половины % случаях слышу именно так, тоже самое что и чё
Обновлённая версия AMD Ryzen 7 3800XT показала очень низкие результаты в тесте AotS – 10% прирост по сравнению с Ryzen 7 3800X
Kopcheniy
15:57
"Поэтому такие хорошие продажи i3 8100 и i3 9100, которые по цене такие же как R3 1200(чуть дешевле)" Шта? Даже если посчитать 9100 без встройки, то он все равно в полтора раза дороже R3 1200.
Продажи AMD Ryzen 5 3600 оказались в 34 раза выше, чем Intel Core i7-10700K в сети Mindfactory
I9-master
15:56
Цена этому керогазу долларов 200, не более. Сейчас снимают накрутку, на которой наваривались на безумных фанатах. Хотите процессор за свои деньги - берите Intel.
AMD Ryzen 9 3900X рекордно подешевел – цена упала до 400 долларов впервые с начала продаж
allbuks
15:56
о, приходите и требуете репараций за рабство. ну симпатичных продавщиц на колени не забудьте поставить - чтобы они вам ноги целовали. и видео тут выложите.
Цена AMD Ryzen 5 3600 в России упала до минимального уровня с начала 2020 года
Сергей Скайокер
15:56
какой прорыв ты о чём..10% это хорошо! это реф а не 4000ная серия новая, очки одень обезьяна
Обновлённая версия AMD Ryzen 7 3800XT показала очень низкие результаты в тесте AotS – 10% прирост по сравнению с Ryzen 7 3800X
Kopcheniy
15:55
Если фотка 2-3 недельной давности, то точно не найти =)
Продажи AMD Ryzen 5 3600 оказались в 34 раза выше, чем Intel Core i7-10700K в сети Mindfactory
mimigen
15:54
Оценка качества материала не влияет на гонорар. Главный критерий - количество прочтений. При наборе определенного количества комментов - они тоже оцениваются. Реклама на оплату автора не влияет. Она...
Обновлённая версия AMD Ryzen 7 3800XT показала очень низкие результаты в тесте AotS – 10% прирост по сравнению с Ryzen 7 3800X
mc0s
15:54
У меня купленный на али 8Т 4/64 За 10264 Менять не планирую года 4, устраивает до уровня - когда нет чего то к чему нужно стремиться, все есть.
Xiaomi Redmi Note 8T с NFC упал в цене более чем на 5000 рублей
Bratken
15:53
Чуваку бы roadmap разработки забабахать, а то зациклится на деревьях, на миссии забьет :) или будет 15 лет делать
Свежие геймплейные видео фанатского ремастера S.T.A.L.K.E.R. на движке Unreal Engine 4
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