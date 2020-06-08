S.T.A.L.K.E.R. Shadow of Chernobyl уже заслуженно носит звание культового проекта, ведь для него даже спустя 13 лет после релиза продолжают выпускать различные модификации, не говоря уже об армии преданных поклонников, трепетно дожидающихся официальных новостей уже о S.T.A.L.K.E.R. 2. Но сегодня речь пойдёт именно о первой части, а конкретно — о её фанатском ремастере на движке Unreal Engine 4.

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Разработку ремастера ведёт энтузиаст Ivan Sorce, который сегодня, а также несколькими днями ранее опубликовал новые геймплейные видеоролики своего творения. Хотя масштаб впечатляет, но предельно очевиден один (главный) факт: ремастер находится на совсем ранних этапах создания, отсюда и возникающие по мере просмотра видеороликов вопросы о листве крест-накрест, нехватке деталей и какой-то «игрушечности» картинки. Хотя в целом, конечно, выглядит достойно.

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Естественно, даже примерными сроками выпуска ремастера энтузиаст пока не располагает.