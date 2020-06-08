Самостоятельная версия модификации Jurassic Life для Half-Life 2 выйдет уже в этом году
Группа энтузиастов уже много лет трудится над модификацией Jurassic Life для Half-Life 2, однако уже совсем скоро ожидания многочисленных поклонников франшизы «Парк Юрского периода» закончатся: на выходных авторы модификации объявили о том, что Jurassic Life станет самостоятельным проектом, не требующим обязательного наличия Half-Life 2.
Естественно, статус модификации при этом никуда не денется, а это значит, что вместо Half-Life 2 желающим сыграть в Jurassic Life предстоит установить распространяющийся бесплатно набор инструментов Source SDK 2013. Видеоролик с демонстрацией игрового процесса можно увидеть чуть ниже.
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Jurassic Life представляет собой ответвление франшизы, поэтому адаптаций или пересказов сюжетов уже существующих фильмов или литературных произведений по «Парку Юрского периода» не ждите. У проекта собственная история, главным героем которой является смотритель Роберт Малдун.
рекламаТочной датой выхода Jurassic Life авторы не делятся, но в вышеуказанном геймплейном ролике недвусмысленно указан 2020-й год, который уже, между прочим, почти наполовину закончился.
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