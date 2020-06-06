SpellForce 3 в этом году получит самостоятельное дополнение Fallen God с фракцией троллей
Разработчики SpellForce 3 продолжают радовать игроков и сегодня официально анонсировали для своего проекта новое дополнение под названием Fallen God. Как и предыдущий аддон — Soul Harvest — Fallen God является самостоятельной добавкой, так что для его прохождения не потребуется оригинальная игра.
Крупных нововведений три. Во-первых, фракция троллей, предпочитающих кочевую жизнь и имеющих сильно отличающийся от других фракций SpellForce 3 стиль игры; в чём заключаются отличия, очевидно, расскажут позднее. Во-вторых, дополнение включает в свой состав новый крупный и полный тайн и приключений континент Ургат. И в-третьих, фанатов ждёт новая сюжетная кампания продолжительностью около пятнадцати часов, концовка которой будет зависеть от принятых вами в ходе прохождения решений.
рекламаТакже разработчики обещают новое музыкальное сопровождение, которое подчеркнёт красоту и таинственность нового континента, полную поддержку «Мастерской Steam» и продвинутые инструменты для моддинга.
рекламаРелиз SpellForce 3 Fallen God должен состояться уже в этом году; пока без конкретной даты.
Лента материалов раздела
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила