Разработчики SpellForce 3 продолжают радовать игроков и сегодня официально анонсировали для своего проекта новое дополнение под названием Fallen God. Как и предыдущий аддон — Soul Harvest — Fallen God является самостоятельной добавкой, так что для его прохождения не потребуется оригинальная игра.

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Крупных нововведений три. Во-первых, фракция троллей, предпочитающих кочевую жизнь и имеющих сильно отличающийся от других фракций SpellForce 3 стиль игры; в чём заключаются отличия, очевидно, расскажут позднее. Во-вторых, дополнение включает в свой состав новый крупный и полный тайн и приключений континент Ургат. И в-третьих, фанатов ждёт новая сюжетная кампания продолжительностью около пятнадцати часов, концовка которой будет зависеть от принятых вами в ходе прохождения решений.

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Также разработчики обещают новое музыкальное сопровождение, которое подчеркнёт красоту и таинственность нового континента, полную поддержку «Мастерской Steam» и продвинутые инструменты для моддинга.

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Релиз SpellForce 3 Fallen God должен состояться уже в этом году; пока без конкретной даты.