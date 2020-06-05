Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Blizzard решила отложить показ дополнения World of Warcraft Shadowlands

1
!! RTX 2080 дешевле чем до вируса, успей
Новейший Comet Lake LGA 1200 за 3790р !
RTX 2070 - цены идут к 30 т.р.
Топовая Radeon Instinct 16Gb HBM2 в продаже
RTX 2080 Ti - цена РУХНУЛА
Новейший 10700K в Ситилинке

Blizzard запланировала новый показ крупного аддона Shadowlands для World of Warcraft на девятое июня, но обстоятельства сложились таким образом, что компания посчитала необходимым отложить трансляцию с публикацией новых подробностей. Причину вы и так прекрасно знаете — события в США. По словам руководства Blizzard, сейчас должны быть услышаны более важные голоса, чем их.

анонсы и реклама
Ситилинк: Самый продаваемый CPU круто подешевел
Новый Core i9 10900 - ЦЕНА РУХНУЛА
Новейший 10400F в Ситилинке
Новейший 10700K в Регарде
<b>Comet Lake S1200</b> дешевеет в Ситилинке
Новейший 10600K в Регарде
Ryzen 4000 серии в Ситилинке

Пока что показ Shadowlands перенесён на неопределённый срок. Подробностями с нами, очевидно, поделятся, когда ситуация начнёт приходить в норму.

реклама

Напомним, что аддон Shadowlands был представлен на фестивале BlizzCon 2019, который, в свою очередь, был омрачен скандалом, связанным с выкриками участника престижного официального турнира по Hearthstone в поддержку протестов в Гонконге. Что-то дополнению Shadowlands не везёт: страдать из-за «политоты» приходится уж слишком часто.

Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

blizzard world of warcraft
предыдущая новость

Комментарии Правила

Лента материалов раздела

Blizzard решила отложить показ дополнения World of Warcraft Shadowlands
1
Авторы Car Mechanic Simulator анонсировали… Ninja Simulator
1
Состоялся релиз Command & Conquer Remastered Collection
6
Первый трейлер The Fabled Woods — приключенческой игры, вдохновлённой Firewatch
+
Анонсирован Sea of Craft — интригующий симулятор владельца верфи
1
В GOG раздают знаменитую стратегию Total Annihilation вместе с дополнениями
+

Интересные материалы

Игровой компьютер до 90 тысяч рублей: май 2020 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
31 мая 2020 34
Игровой компьютер до 80 тысяч рублей: май 2020 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
24 мая 2020 29
Intel Core i7-10700K против всех
2 июня 2020 358
Тестирование процессора Intel Core i9-10900K: наверстать отставание любой ценой
26 мая 2020 359
Выбор лучших процессоров для игрового компьютера, стоимостью до 8 тысяч рублей: май 2020
28 мая 2020 83
Обзор и тестирование технологии NVIDIA DLSS 2.0
23 мая 2020 122

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Мое мнение: самые неудачные видеокарты Nvidia
191
Тест процессоров Intel Core i5-10600K и Core i5-10400: производительный средний сегмент
108
Комфортабельность компьютера - характеристика, не менее важная, чем его производительность
83
Тестирование актуальных видеокарт и процессоров в игре Far Cry 5
21
Обзор и тестирование блока питания AeroCool Aero White 500W
44
8 лучших модов для Ведьмак 3, которые принесут массу удовольствия. Часть 2
4
Тест видеокарты GTX 1650 Super и сравнение с GTX 1060
45
Битва видеокарт: GeForce GTX 1080 VS Radeon RX Vega 64 в связке с процессором Core i5-9600KF
13
Топ-5 смартфонов 2020 года до 20 000 рублей
3
NVMe SSD накопитель Apacer AS2280P4 480ГБ - отличный кандидат для любой системы
+

Сейчас обсуждают

Сергей Vorvort
23:59
Ты глянь тайминги в статье - это ужас! Конечно на топовой, смотри профиль. И качественно разогнанная память полезна что Интел, что AMD.
Тест процессоров Intel Core i5-10600K и Core i5-10400: производительный средний сегмент
Alex_33
23:57
У консоли всего будет 16 гб. На всё!
Конец эры 4-гигабайтных видеокарт — AMD продолжает агитацию по переходу на модели с большим объёмом видеопамяти
Ki_Sem
23:56
Мде два раза жарил в духовке,на второй раз продал на радике
Мое мнение: самые неудачные видеокарты Nvidia
Leshiy2371
23:55
i7 работает на максимальных частотах турбобуста по всем потокам,а вот R7/R9 - нет.
8-ядерный процессор AMD Ryzen 7 3700X подешевел на 54 доллара – самая низкая цена с начала продаж
Вячеслав Слав
23:53
Gtx 660 для того времени была крайне производительна! Тянула все на ультра, все деад спейсы и мас еффекты на ультра на ней прошел. А из последних игр, которые я прошел с ней, были фаркрай примал и re...
Мое мнение: самые неудачные видеокарты Nvidia
cupgrn
23:52
Выпустили бы сразу 5650XT с 8 гигами вместо 5700 - это был бы хит продаж. Сами недавно выпустили 5500 4 гиговую и тут же ее гавном назвали. Где логика ? Да и нафига 5500 , если есть rx580-590. Берите ...
Конец эры 4-гигабайтных видеокарт — AMD продолжает агитацию по переходу на модели с большим объёмом видеопамяти
Елисей Творимиров
23:51
28, 56 секунд. Да интелы - скорострелы.)
Intel рассекретила значения PL1, PL2 и Tau для настольных процессоров 10-го поколения — лимиты ощутимо повышены
nepranov
23:51
Не поможет 1Т, не агрись, устарела 3000 серия Райзена, возможно 4000 выйдет в конкуренцию. Сам то сидишь на топовой памяти? Раскрываешь Райзен на полную?
Тест процессоров Intel Core i5-10600K и Core i5-10400: производительный средний сегмент
Leshiy2371
23:50
"Вот у меня дома стоит i7 4790k - мой прежний рабочий компьютер. И есть нарекания к материнской плате - мелкие глюки, которые не лечатся связанные с USB портами. Если с платой что-то случится, я не см...
8-ядерный процессор AMD Ryzen 7 3700X подешевел на 54 доллара – самая низкая цена с начала продаж
indieeugene
23:48
так то 1400 тоже 4+0, а вот 1500х 2+2. И последний быстрее.
Обновлённый AMD Ryzen 1200 AF получил ощутимую прибавку к производительности по сравнению со своим 14-нм предшественником — тестирование Gamers Nexus
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем