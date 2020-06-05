Blizzard решила отложить показ дополнения World of Warcraft Shadowlands
Blizzard запланировала новый показ крупного аддона Shadowlands для World of Warcraft на девятое июня, но обстоятельства сложились таким образом, что компания посчитала необходимым отложить трансляцию с публикацией новых подробностей. Причину вы и так прекрасно знаете — события в США. По словам руководства Blizzard, сейчас должны быть услышаны более важные голоса, чем их.
Пока что показ Shadowlands перенесён на неопределённый срок. Подробностями с нами, очевидно, поделятся, когда ситуация начнёт приходить в норму.
рекламаНапомним, что аддон Shadowlands был представлен на фестивале BlizzCon 2019, который, в свою очередь, был омрачен скандалом, связанным с выкриками участника престижного официального турнира по Hearthstone в поддержку протестов в Гонконге. Что-то дополнению Shadowlands не везёт: страдать из-за «политоты» приходится уж слишком часто.
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