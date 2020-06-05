Blizzard запланировала новый показ крупного аддона Shadowlands для World of Warcraft на девятое июня, но обстоятельства сложились таким образом, что компания посчитала необходимым отложить трансляцию с публикацией новых подробностей. Причину вы и так прекрасно знаете — события в США. По словам руководства Blizzard, сейчас должны быть услышаны более важные голоса, чем их.

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Пока что показ Shadowlands перенесён на неопределённый срок. Подробностями с нами, очевидно, поделятся, когда ситуация начнёт приходить в норму.

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