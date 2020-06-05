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Первый трейлер The Fabled Woods — приключенческой игры, вдохновлённой Firewatch

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CyberPunch Studios показала первый трейлер Fabled Woods. Это приключенческая игра, где главному герою (и, соответственно, игроку) нужно очень много ходить и заниматься расследованием. Всё действо здесь происходит от первого лица, поэтому вы точно ранее сталкивались с подобными играми. Мы навскидку можем вспомнить о The Vanishing of Ethan Carter и Firewatch.

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Fabled Woods — это приключенческая игра про странный лес. В нём нет животных, но полно костей. А ещё много записок, щедро разбросанных предметов и тому подобных вещей, благодаря которым здесь создаётся атмосфера некой очень страшной тайны. Главному герою нужно будет заниматься расследованием исчезновения пропавшего сына. Кстати, сами разработчики уверяют, что Firewatch для них — главный источник вдохновения.

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Выход Fabled Woods намечен на конец нынешнего года.

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