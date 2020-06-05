Сервисы цифровой дистрибуции продолжают словно из рога изобилия засыпать нас подарками. Магазин GOG решил не отставать от «тренда» и подключился к поддержке соблюдающих самоизоляцию граждан, предложив всем желающим бесплатно забрать культовую стратегию конца 1990-х — Total Annihilation. И не просто раздать, а вместе с дополнениями The Core Contingency и Battle Tactics.

анонсы и реклама Ситилинк: Самый продаваемый CPU круто подешевел Новый Core i9 10900 - ЦЕНА РУХНУЛА Новейший 10400F в Ситилинке Новейший 10700K в Регарде <b>Comet Lake S1200</b> дешевеет в Ситилинке Новейший 10600K в Регарде Ryzen 4000 серии в Ситилинке

По сюжету, в мире Total Annihilation противостоят две фракции, «исповедующие» диаметрально противоположные подходы к идее бессмертия. Корпорация Core видит бессмертие в механизации и создании киборгов, тогда как фракция Arm борется за сохранение биологических тел и клонирование людей.

реклама

Раздача продлится ещё 47 часов (на момент написания данной заметки), так что имеет смысл поторопиться, не забыв про подарок, погрузившись на выходных в решение домашних и семейных проблем.

Стоит также напомнить, что в GOG до 15 июня проходит крупная летняя распродажа с большими скидками на более чем три тысячи самых разных игр и дополнений.