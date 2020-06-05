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В GOG раздают знаменитую стратегию Total Annihilation вместе с дополнениями

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Сервисы цифровой дистрибуции продолжают словно из рога изобилия засыпать нас подарками. Магазин GOG решил не отставать от «тренда» и подключился к поддержке соблюдающих самоизоляцию граждан, предложив всем желающим бесплатно забрать культовую стратегию конца 1990-х — Total Annihilation. И не просто раздать, а вместе с дополнениями The Core Contingency и Battle Tactics.

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По сюжету, в мире Total Annihilation противостоят две фракции, «исповедующие» диаметрально противоположные подходы к идее бессмертия. Корпорация Core видит бессмертие в механизации и создании киборгов, тогда как фракция Arm борется за сохранение биологических тел и клонирование людей.

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Раздача продлится ещё 47 часов (на момент написания данной заметки), так что имеет смысл поторопиться, не забыв про подарок, погрузившись на выходных в решение домашних и семейных проблем.

Стоит также напомнить, что в GOG до 15 июня проходит крупная летняя распродажа с большими скидками на более чем три тысячи самых разных игр и дополнений.

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