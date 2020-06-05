Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Таймырский полуостров появится в симуляторе бездорожья SnowRunner уже на следующей неделе

+
!! RTX 2080 дешевле чем до вируса, успей
Новейший Comet Lake LGA 1200 за 3790р !
RTX 2070 - цены идут к 30 т.р.
Топовая Radeon Instinct 16Gb HBM2 в продаже
RTX 2080 Ti - цена РУХНУЛА
Новейший 10700K в Ситилинке

Разработчики симулятора бездорожья SnowRunner из студии Saber Interactive ещё в апреле обещали, что после релиза игра будет стабильно поддерживаться новым контентом. И вот, крупное обновление игры до версии 5.0 прибудет уже в следующий вторник, 9 июня.

анонсы и реклама
Ситилинк: Самый продаваемый CPU круто подешевел
Новый Core i9 10900 - ЦЕНА РУХНУЛА
Новейший 10400F в Ситилинке
Новейший 10700K в Регарде
<b>Comet Lake S1200</b> дешевеет в Ситилинке
Новейший 10600K в Регарде
Ryzen 4000 серии в Ситилинке

С выходом обновления в игре появится локация Rift, местом действия которой станет Таймырский полуостров, а также соответствующие новые задания по доставке грузов. Речь, естественно, идёт лишь о части полуострова. Также обновление добавит два новых облика для машин, увеличит количество слотов сохранений, а также даст возможность одновременно менять регион всем участникам совместного прохождения.

реклама

SnowRunner вышла в конце апреля и получила весьма высокие оценки как профильной прессы, так и конечных игроков.

Оценитe материал
рейтинг: 5.0 из 5
голосов: 1
Добавить в закладки

Теги

focus home interactive saber interactive snowrunner
предыдущая новость

Комментарии Правила

Лента материалов раздела

Таймырский полуостров появится в симуляторе бездорожья SnowRunner уже на следующей неделе
+
Riot не исключает возможности выпуска Valorant на консолях
+
По слухам, популярный PS4-эксклюзив Bloodborne всё-таки доберётся до PC
5
В Steam началась распродажа игр серии Resident Evil, в том числе и ремейка Resident Evil 3
+
Кейн приветствует нас в трейлере к скорому выходу Command & Conquer Remastered Collection
10
PlayerUnknown’s Battlegrounds стала бесплатной до понедельника
3

Интересные материалы

Игровой компьютер до 90 тысяч рублей: май 2020 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
31 мая 2020 34
Игровой компьютер до 80 тысяч рублей: май 2020 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
24 мая 2020 29
Intel Core i7-10700K против всех
2 июня 2020 355
Тестирование процессора Intel Core i9-10900K: наверстать отставание любой ценой
26 мая 2020 359
Выбор лучших процессоров для игрового компьютера, стоимостью до 8 тысяч рублей: май 2020
28 мая 2020 83
Обзор и тестирование технологии NVIDIA DLSS 2.0
23 мая 2020 122

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Мое мнение: самые неудачные видеокарты Nvidia
115
Комфортабельность компьютера - характеристика, не менее важная, чем его производительность
83
Тестирование актуальных видеокарт и процессоров в игре Far Cry 5
21
Обзор и тестирование блока питания AeroCool Aero White 500W
28
Топ-10 флагманов 2019 года, которые стоит рассмотреть к покупке в 2020 году
9
8 лучших модов для Ведьмак 3, которые принесут массу удовольствия. Часть 2
2
Топ-5 смартфонов 2020 года до 20 000 рублей
3
Тест процессоров Intel Core i5-10600K и Core i5-10400: производительный средний сегмент
46
Битва видеокарт: GeForce GTX 1080 VS Radeon RX Vega 64 в связке с процессором Core i5-9600KF
9

Сейчас обсуждают

Андрей Илясов
13:38
во всем мире скидки , у нас как всегда...
Цена AMD Ryzen 7 3700X упала до 260 долларов – процессор подешевел на 70 долларов
1injener
13:38
В сайнтбенче прибавка по частотатам хорошо сколлерируется, в играх хуже, так что чудес не будет и я бы не стал большие надежды возлагать на увеличенную частоту
Тест процессоров Intel Core i5-10600K и Core i5-10400: производительный средний сегмент
Inqizitor
13:36
Учитывая цены на платы - 90% населения будет брать на H чипсетах лишь бы дешевле. Эльдорады и прочие будут именно на подобном собирать. Нужно хотя-бы пару тестов было прогнать, дабы была понятна разни...
Тест процессоров Intel Core i5-10600K и Core i5-10400: производительный средний сегмент
Денис Синяков
13:36
но амд 7870 куда лучше
Мое мнение: самые неудачные видеокарты Nvidia
Kopcheniy
13:35
Хз, на 3DNews не особо получилось, а наибольший разгон удался как раз на 3800Х - до 4.3 смогли поднять.
Тест процессоров Intel Core i5-10600K и Core i5-10400: производительный средний сегмент
ego0550
13:35
Чтобы память гнать.
Тест процессоров Intel Core i5-10600K и Core i5-10400: производительный средний сегмент
Алексей Верещака
13:35
Спасибо за информативную статью!
Тест процессоров Intel Core i5-10600K и Core i5-10400: производительный средний сегмент
Inqizitor
13:34
Тесты процессоров на убогой 2080 в 1080р - это именно то, что нужно на техническом сайте. Можно было бы на 1050 в 2160р тестировать, чего уж там.
Тест процессоров Intel Core i5-10600K и Core i5-10400: производительный средний сегмент
ego0550
13:34
Да еще в прошлом году некоторым обозревателям присылали 3700х, которые могли 4,4. А потом они покупали в магазине 3800х и те ничего не могли...
Тест процессоров Intel Core i5-10600K и Core i5-10400: производительный средний сегмент
nsvlnyy
13:34
Да, да. 660 отлично тянет современные игры типо пабга или дисхоноред 2
Мое мнение: самые неудачные видеокарты Nvidia
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем