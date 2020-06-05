Разработчики симулятора бездорожья SnowRunner из студии Saber Interactive ещё в апреле обещали, что после релиза игра будет стабильно поддерживаться новым контентом. И вот, крупное обновление игры до версии 5.0 прибудет уже в следующий вторник, 9 июня.

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С выходом обновления в игре появится локация Rift, местом действия которой станет Таймырский полуостров, а также соответствующие новые задания по доставке грузов. Речь, естественно, идёт лишь о части полуострова. Также обновление добавит два новых облика для машин, увеличит количество слотов сохранений, а также даст возможность одновременно менять регион всем участникам совместного прохождения.

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SnowRunner вышла в конце апреля и получила весьма высокие оценки как профильной прессы, так и конечных игроков.