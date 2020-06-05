В Steam периодически проходят распродажи игр тех или иных франшиз, и сегодня очередь дошла до серии Resident Evil. С одной стороны, распродажа как распродажа, но с другой, это первая акция, по которой недавний ремейк Resident Evil 3 получил скидку, причём вполне существенную, поэтому тема определённо стоит внимания.

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В зависимости от «возраста» конкретной игры скидки могут достигать пятидесяти или даже восьмидесяти процентов. В рамках данного материала мы перечислим несколько наиболее интересных предложений.

Ремейк Resident Evil 2 со скидкой в -50 % — за 799 рублей вместо номинальных 1 599 рублей;

ремейк Resident Evil 3 со скидкой в -34 % — за 1 319 рублей вместо номинальных 1 999 рублей;

Resident Evil VII со скидкой в -67 % — за 329 рублей вместо номинальных 399 рублей;

Resident Evil 4 со скидкой в -75 % — за 174 рубля вместо номинальных 699 рублей.

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Акция продлится до 15 июня, так что время прицениться и определиться с выбором ещё есть.