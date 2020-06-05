В Steam началась распродажа игр серии Resident Evil, в том числе и ремейка Resident Evil 3
В Steam периодически проходят распродажи игр тех или иных франшиз, и сегодня очередь дошла до серии Resident Evil. С одной стороны, распродажа как распродажа, но с другой, это первая акция, по которой недавний ремейк Resident Evil 3 получил скидку, причём вполне существенную, поэтому тема определённо стоит внимания.
В зависимости от «возраста» конкретной игры скидки могут достигать пятидесяти или даже восьмидесяти процентов. В рамках данного материала мы перечислим несколько наиболее интересных предложений.
- Ремейк Resident Evil 2 со скидкой в -50 % — за 799 рублей вместо номинальных 1 599 рублей;
- ремейк Resident Evil 3 со скидкой в -34 % — за 1 319 рублей вместо номинальных 1 999 рублей;
- Resident Evil VII со скидкой в -67 % — за 329 рублей вместо номинальных 399 рублей;
- Resident Evil 4 со скидкой в -75 % — за 174 рубля вместо номинальных 699 рублей.
рекламаАкция продлится до 15 июня, так что время прицениться и определиться с выбором ещё есть.
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