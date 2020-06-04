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Премьера игрового процесса Total War Saga Troy

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Вскоре после официального анонса точной даты выхода Total War Saga Troy разработчики из Creative Assembly опубликовали первый видеоролик игрового процесса своего нового детища. Видеоролик длится шесть с половиной минут и демонстрирует битву у Трои, которой, собственно, и посвящена новая «сага»-ответвление основной серии Total War. Разработчики показали армии Гектора и Ахилла, возглавляющих армии Трои и Греции соответственно.

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Релиз Total War Saga Troy состоится 13 августа в Epic Games Store, где в течение первых 24 часов игра будет раздаваться бесплатно. Эксклюзивность продлится год, так что в Steam и других сервисах цифровой дистрибуции игра появится лишь в августе 2021-го.

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Как и предыдущие игры серии, Total War Saga Troy будет поддерживать пользовательские модификации, но не сразу — придётся некоторое время подождать.

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total war saga troy segam creative assembly
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