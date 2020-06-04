Премьера игрового процесса Total War Saga Troy
Вскоре после официального анонса точной даты выхода Total War Saga Troy разработчики из Creative Assembly опубликовали первый видеоролик игрового процесса своего нового детища. Видеоролик длится шесть с половиной минут и демонстрирует битву у Трои, которой, собственно, и посвящена новая «сага»-ответвление основной серии Total War. Разработчики показали армии Гектора и Ахилла, возглавляющих армии Трои и Греции соответственно.
Релиз Total War Saga Troy состоится 13 августа в Epic Games Store, где в течение первых 24 часов игра будет раздаваться бесплатно. Эксклюзивность продлится год, так что в Steam и других сервисах цифровой дистрибуции игра появится лишь в августе 2021-го.
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Как и предыдущие игры серии, Total War Saga Troy будет поддерживать пользовательские модификации, но не сразу — придётся некоторое время подождать.
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