Месяц назад в Сети появилась утечка, которая предрекла в Epic Games Store раздачу GTA V, Civilization VI и Borderlands The Handsome Collection. В той же утечке сообщалось, что в магазине также раздадут ARK Survival Evolved (мы в редакции даже соответствующую новость-заготовку сделали!), однако сегодня подарком неожиданно оказалась кооперативная кулинарная игра Overcooked.

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Суть игры в следующем: нам в одиночку или в компании с друзьями (вплоть до четырёх игроков) необходимо варганить различные блюда, пока клиенты не покинули ресторан, и при этом не только успевая приготовить блюда в срок, но и постаравшись не погибнуть, перепрыгивая через опасные препятствия.

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Раздача продлится до 11 июня. Что касается ARK Survival Evolved, то, учитывая, что следующий подарок в EGS тоже «секретный», возможно, её раздадут уже на следующей неделе; пока что на эту тему можно лишь строить догадки.

Не стоит забывать и о том, что в Epic Games Store до 11 июня проходит «мегараспродажа» с огромными скидками и возможностью использовать дополнительные скидочные купоны.