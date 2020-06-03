Похоже, в дополнении Odyssey для Elite Dangerous можно будет погулять по планетам
Несмотря на то, что релиз огромного аддона Odyssey для космосима Elite Dangerous запланирован лишь на начало следующего года, сегодня разработчики из Frontier Developments раньше времени (по всей видимости, случайно) опубликовали сопутствующий видеоролик. Доступ к нему на официальном YouTube-канале Elite Dangerous был спешно закрыт, но бдительные пользователи успели сделать копии.
В видеоролике можно заметить, как персонажи пешочком идут по планете и подходят к ещё строящейся базе. Судя по всему, нам подтвердили предыдущую информацию о том, что в свежем дополнении можно будет прогуливаться по планетам и возводить базы.
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Ранее дополнение Odyssey ходило под кодовым названием Next Era, и оно должно стать крупнейшим за историю существования Elite Dangerous, ознаменовав тем самым начало в игре той самой «Новой эры».
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