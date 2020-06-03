Финальное дополнение к градостроительному «выживачу» Frostpunk выйдет летом
Несмотря на то, что «выживач» Frostpunk вышел уже более двух лет назад, разработчики из 11 bit Studios остаются верны своим первоначальным планам и продолжают снабжать проект новым сюжетным контентом. В начале года, например, Frostpunk обзавелась дополнением-приквелом, а уже этим летом, как стало сегодня известно, получит дополнение-сиквел.
Раньше аддон носил неприметное и даже пугающее имя Project TVADGYCGJR, но, понятное дело, под таким названием ничего продать невозможно, поэтому сегодня разработчики сообщили, что дополнение выйдет под названием On the Edge («На краю»). Дополнение расскажет о событиях, произошедших после того, как наша укрывшаяся в котловане группа пережила смертоносную ледяную бурю в рамках главной сюжетной кампании.
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Как пишут разработчики, пережив бурю, проблемы не закончились, напротив, в сообществе начали возникать новые разногласия и проблемы, которые нам в роли лидеров поселения предстоит решать.
рекламаКонкретной датой выхода дополнения авторы не поделились, равно как и какими-либо подробностями кроме самых базовых и общих. Обещают, что подробнее о дополнении расскажут ближе к релизу.
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