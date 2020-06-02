Экшен GTFO получит набор контента Vessel уже на следующей неделе
Разработчики из студии 10 Chamberts Collective готовят в скором времени выпустить специальное обновление для шутера GTFO. У набора контента уже появилась точная дата выхода — 11 июня. Обновление получило название Vessel, оно содержит в себе локацию «Лаборатория», набор оружия, семь экспедиций и нового типа врага.
Авторы GTFO также пообещали, что нас ждёт продолжение сюжетной составляющей проекта, что особенно важно. Пока же экшен развивается не так быстро, как бы этого хотелось. Ваэно понимать, что релиз полной версии произойдёт только в будущем году.
рекламаТекущее обновление Vessel стало третьим для GTFO, пока же игра находится в раннем доступе Steam.
Лента материалов раздела
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила