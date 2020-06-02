Разработчики из студии 10 Chamberts Collective готовят в скором времени выпустить специальное обновление для шутера GTFO. У набора контента уже появилась точная дата выхода — 11 июня. Обновление получило название Vessel, оно содержит в себе локацию «Лаборатория», набор оружия, семь экспедиций и нового типа врага.

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Авторы GTFO также пообещали, что нас ждёт продолжение сюжетной составляющей проекта, что особенно важно. Пока же экшен развивается не так быстро, как бы этого хотелось. Ваэно понимать, что релиз полной версии произойдёт только в будущем году.

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Текущее обновление Vessel стало третьим для GTFO, пока же игра находится в раннем доступе Steam.