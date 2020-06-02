Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Экшен GTFO получит набор контента Vessel уже на следующей неделе

+
Новейший Comet Lake LGA 1200 за 3999р !
RTX 2080 Ti - цена РУХНУЛА
Новейший 10700K в Ситилинке
10400F за копейки в Регарде, жми
Новейший 10600K в Регарде
Новейший 10400F в Ситилинке

Разработчики из студии 10 Chamberts Collective готовят в скором времени выпустить специальное обновление для шутера GTFO. У набора контента уже появилась точная дата выхода — 11 июня. Обновление получило название Vessel, оно содержит в себе локацию «Лаборатория», набор оружия, семь экспедиций и нового типа врага.

анонсы и реклама
Новейший 10700K в Регарде
Топовая Radeon Instinct 16Gb HBM2 в продаже
Новый Core i9 10900 - ЦЕНА РУХНУЛА
<b>Comet Lake S1200</b> дешевеет в Ситилинке
2060 Super Zotac Gaming за копейки - успей забрать
Ryzen 4000 серии в Ситилинке

Авторы GTFO также пообещали, что нас ждёт продолжение сюжетной составляющей проекта, что особенно важно. Пока же экшен развивается не так быстро, как бы этого хотелось. Ваэно понимать, что релиз полной версии произойдёт только в будущем году.

реклама

Текущее обновление Vessel стало третьим для GTFO, пока же игра находится в раннем доступе Steam.

Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

10 chambers collective gtfo
предыдущая новость

Комментарии Правила

Лента материалов раздела

Экшен GTFO получит набор контента Vessel уже на следующей неделе
+
Новый показ Cyberpunk 2077 отложили на две недели
9
Серверы Valorant не выдержали нагрузки в день релиза
3
Total War Saga Troy выйдет в середине августа в Epic Games Store, а в первый день её раздадут бесплатно
7
Electronic Arts опубликовала исходный код Command & Conquer Remastered Collection
4
Представитель Ubisoft объяснил, что в ремейке Trackmania Nations используется не подписка, а покупка на ограниченное время
2

Интересные материалы

Игровой компьютер до 90 тысяч рублей: май 2020 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
31 мая 2020 34
Игровой компьютер до 80 тысяч рублей: май 2020 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
24 мая 2020 29
Тестирование процессора Intel Core i9-10900K: наверстать отставание любой ценой
26 мая 2020 357
Выбор лучших процессоров для игрового компьютера, стоимостью до 8 тысяч рублей: май 2020
28 мая 2020 83
Выбор лучших видеокарт для игрового компьютера до 100 тысяч рублей: май 2020
21 мая 2020 36
Intel Core i7-10700K против всех
2 июня 2020 239

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Intel Core i7-10700K против всех
239
Обзор и тестирование процессорного кулера AeroCool Cylon 3
16
Битва процессоров: Core i5-9400F VS Core i3-9350KF в связке с видеокартой GeForce RTX 2070 Super
65
Valorant - все, что нужно знать о новой игре, и почему она лучше CS:GO по мнению автора
44
Тестирование актуальных видеокарт и процессоров в игре Strange Brigade
13
PlayStation 5 не за горами. Вспоминаем, как вышла PlayStation 4. Эксклюзивные игры на PS4
20

Сейчас обсуждают

Alex Ivanov
00:19
О чем я и говорю. Все зависит от задач. Школьнику не нужно. Да и не все у многих упирается в игры.
За два последних месяца доля Linux выросла в 2 раза – Windows упала до минимума двухлетней давности
terenty79
00:18
да. обожаю виндовс. и софта и игр полно. и все методом тыка мышкой по исполнительному файлу.
За два последних месяца доля Linux выросла в 2 раза – Windows упала до минимума двухлетней давности
Гржегорж Бржешчичикевич
00:17
У тебя похоже виндоглазие ?
За два последних месяца доля Linux выросла в 2 раза – Windows упала до минимума двухлетней давности
Александр Тетюшин
00:17
Сейчас тот же 3300х на равных с 10100 осталось выбрать конечную стоимость по сборке! По поводу нового сокета брать не имеет смысла вообще и дождаться DDR5
Дебют настольных процессоров Intel 10-го поколения практически не повлиял на продажи AMD в немецкой рознице
Tarkus100
00:16
10нм их не спасут. Только продлят агонию. Интел обыгрывал AMD тактически - "тактика сегодняшнего дня". Но стратегически уже несколько лет назад был виден тупик. У AMD другая стратегия, пусть тактическ...
Глава Intel заявил, что пандемия – это повод прекратить задумываться о бенчмарках
terenty79
00:16
У вас красноглазие 4 степени. нормальные люди не страдают всей этой фигней на ноуте или пк. ну и торрент в винде тупо кликом мышки работает, без всяких настроек.
За два последних месяца доля Linux выросла в 2 раза – Windows упала до минимума двухлетней давности
terenty79
00:14
Школьнику делать больше нечего, как с линуксом возиться. репаки не поставить, да даже если по куче мануалов и поставишь скаченный порт, замучаешься по лунуксовой файловой системе искать исполнительны...
За два последних месяца доля Linux выросла в 2 раза – Windows упала до минимума двухлетней давности
Елисей Творимиров
00:13
Не обходят, а примерно на том же уровне, но чуть ниже. Да, проверял.
Intel Core i7-10700K против всех
Гржегорж Бржешчичикевич
00:13
Роутер с подключённым диском так себе сомнительная идея,тем более если дисков два и более,тем если нужен dlna, тем болееесли на раздачу потока больше одной машины.
За два последних месяца доля Linux выросла в 2 раза – Windows упала до минимума двухлетней давности
Twisted Evil
00:11
Набросил так набросил.
Дебют настольных процессоров Intel 10-го поколения практически не повлиял на продажи AMD в немецкой рознице
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем