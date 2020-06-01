Глава компании Take-Two, господин Штраус Зельник, сделал заявление насчёт облачного сервиса Stadia. На конференции для инвесторов он сказал, что Google переоценила свои возможности и слишком завысила ожидания по поводу Stadia не только у простых игроков, но и у разработчиков. При этом Зельник верит, что настоящий успех у Stadia обязательно будет, впереди. А вот запуск сервиса прошёл максимально скомкано, многие обещания Google не были выполнены.

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Напомним, в момент запуска Stadia были доступны 22 игры. Причём, от той же Take-Two поступило три проекта: Red Dead Redemption 2, Borderlands 3 и NBA 2K20. Главное сомнение у Зельника вызвало заявление Google о том, что Stadia предназначена для тех платежеспособных пользователей, у которых нет дома консоли или компьютера. Как правило, если у человека есть деньги на игры, то он найдёт средства и на покупку автономного устройства для их запуска.