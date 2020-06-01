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World of Tanks пополнится новой веткой польских средних танков

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Разработчики World of Tanks прекрасно понимают, что регулярное снабжение контентом — ключевое правило для выживания любой успешной онлайновой игры. Из заголовка уже и так стало многое понятно, но мы напомним, что ещё в рамках специального мероприятия «Стрим года» рассказали о двух новых ветках танков. В декабре прошлого года нам дали понять, что в одну из веток войдут тяжёлые танки Италии. Нация и тип танков для другой ветки были под завесой тайны вплоть до сегодняшнего дня.

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Итак, в World of Tanks в скором времени появятся средние танки Польши. Среди новинок обязательно будет одна премиум-машина. Если верить разработчикам, то в этих машинах воплощены идеи советского, западного и даже немецкого танкостроения. В данный момент ведётся активная разработка техники, выход их на «основу» случится не завтра и, кажется, даже не через месяц. Первичные характеристики ещё настраиваются, а финальную концепцию машин ещё предстоит получить.

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По такому случаю можно посмотреть новые видеодневники разработчиков, где все нюансы новой ветки World of Tanks девелоперы раскрывают в деталях. Пока же на форуме появилась информация о скором выходе на супертест танка 10-го уровня из ветки.

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Параллельно с этим Wargaming трудится над новой концепцией оборудования для боевых машин, которя так и называется: «Оборудование 2.0». Разработчики решили пересмотреть подход к оснащению дополнительными модулями техники низких уровней, добавили уйму новых единиц с дополнительным разделением на классы, а также многое другое. Подробнее об этом можно посмотреть в другом видео на официальном канале Wargaming в YouTube.

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Свистун,давай заходи в ветку https://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?f=3&t=560482&start=89760 Там я тебе доказательства предоставлю.Пока от фанатов даже ни разу скриншота здесь не получал
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