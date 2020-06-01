В минувшую пятницу в Steam состоялся релиз стратегической игры COVID The Outbreak, в которой нам необходимо принять на себя роль руководителя Всемирной Организации Здравоохранения (ВОЗ) и, используя поступающую информацию, принимать решения, которые поспособствуют локализации источников заражения и, по сути, станут спасением человечества от коронавируса.

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Несмотря на якобы благую цель — 20 % от полученных с продаж COVID The Outbreak в мае и июне денег разработчики направят в фонды помощи пострадавшим от пандемии — релиз проекта остался незамеченным. По статистике, пиковое число игроков составило 31 человека, а на момент написания данной заметки с ролью главы ВОЗ знакомились всего 12 человек.

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Что любопытно, пользовательские оценки COVID The Outbreak в Steam при этом запредельно высокие — аж 95 %. Как бы то ни было, если тенденция останется прежней, то перечислять в фонды разработчикам из Jujubee по сути будет нечего; вряд ли жалкая пара сотен долларов имеет хоть какое-то значение в колоссальных масштабах последствий пандемии.