Релиз соревновательного шутера Valorant от Riot Games назначен на второе июня. Чтобы игроки, принявшие участие в длительном «полузакрытом» бета-тестировании, почувствовали какие-то изменения и нововведения, на релизе в Valorant появится новый персонаж — опасная дама по имени Рейна (Reyna). Специально по такому поводу нам даже показали коротенький видеоролик с игровым процессом за неё.

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Из видеоролика, впрочем, мало что понятно, а на публикацию уникальных способностей Рейны разработчики не расщедрились. Зато указали, что она родом из Мексики; это, как ни крути, гораздо важнее в шутере от первого лица.

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Пока что Valorant вполне претендует на звание полноценного конкурента Counter-Strike Global Offensive: по статистике, в новинку в рамках бета-тестирования ежедневно играли почти по три миллиона человек (именно уникальных пользователей в сутки), а благодаря механике получения доступа в закрытую «бету» Valorant также успел установить несколько рекордов Twitch.

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Поскольку «онлайны» на Twitch были искусственно раздуты, не стоит воспринимать их серьёзно: реальный интерес к Valorant будет отражён спустя неделю—другую после релиза 2 июня.