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Riot показала первый геймплей за Рейну — нового персонажа Valorant

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Релиз соревновательного шутера Valorant от Riot Games назначен на второе июня. Чтобы игроки, принявшие участие в длительном «полузакрытом» бета-тестировании, почувствовали какие-то изменения и нововведения, на релизе в Valorant появится новый персонаж — опасная дама по имени Рейна (Reyna). Специально по такому поводу нам даже показали коротенький видеоролик с игровым процессом за неё.

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Из видеоролика, впрочем, мало что понятно, а на публикацию уникальных способностей Рейны разработчики не расщедрились. Зато указали, что она родом из Мексики; это, как ни крути, гораздо важнее в шутере от первого лица.

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Пока что Valorant вполне претендует на звание полноценного конкурента Counter-Strike Global Offensive: по статистике, в новинку в рамках бета-тестирования ежедневно играли почти по три миллиона человек (именно уникальных пользователей в сутки), а благодаря механике получения доступа в закрытую «бету» Valorant также успел установить несколько рекордов Twitch.

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Поскольку «онлайны» на Twitch были искусственно раздуты, не стоит воспринимать их серьёзно: реальный интерес к Valorant будет отражён спустя неделю—другую после релиза 2 июня.

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Алексей
17:20
вот только 14+++ надирают зад 7+нм от амуды парадокс)) может дело не в нм все таки?)))
К 2023 году Intel перейдёт на 7-нм техпроцесс и увеличит производительность процессоров на 80%. +25% в 2021 году и +50% в 2022 году
Leshiy2371
17:19
У нас хоть ВЕРА есть,а у вас - ОДЕРЖИМОСТЬ и ГАЛЛЮЦИНАЦИИ.
К 2023 году Intel перейдёт на 7-нм техпроцесс и увеличит производительность процессоров на 80%. +25% в 2021 году и +50% в 2022 году
Артем Зыков
17:19
интел сказали что перейдут на 10нм техпроцесс в 2012 году)))))) и каждый последующий год, она снова и снова говорила, что в следующем году будет переход на 10нм. Но до сих пор штеуд выпускает дрисню н...
К 2023 году Intel перейдёт на 7-нм техпроцесс и увеличит производительность процессоров на 80%. +25% в 2021 году и +50% в 2022 году
Slow Mo
17:18
ага жди,а как же понты?
Цена на материнские платы для процессоров Intel Core 10-го поколения оказались в 2-3 раза ниже первой волны в российских магазинах
Нервный тик
17:17
тихо, чел с АМД в шахматы играет, пишет мат поставил :D
К 2023 году Intel перейдёт на 7-нм техпроцесс и увеличит производительность процессоров на 80%. +25% в 2021 году и +50% в 2022 году
korn87
17:16
собери их все! ))
К 2023 году Intel перейдёт на 7-нм техпроцесс и увеличит производительность процессоров на 80%. +25% в 2021 году и +50% в 2022 году
Дмитрий Нас
17:15
мне тоже до сих пор не пришло
Windows 10 ждут кардинальные изменения в дизайне и функционале в 2021 году
Тилька Шмидт
17:15
У тебя все дома то?)))
К 2023 году Intel перейдёт на 7-нм техпроцесс и увеличит производительность процессоров на 80%. +25% в 2021 году и +50% в 2022 году
ProActive
17:15
Различия между H470 и B460 чипсетами не стоят выеденного яйца. Самое значительное это наверное отсутствие в последнем WiFi 6 ax, но учитывая цены на ax роутеры, вряд ли много желающих их сейчас купить...
Цена на материнские платы для процессоров Intel Core 10-го поколения оказались в 2-3 раза ниже первой волны в российских магазинах
Twisted Evil
17:13
К 2023 году Intel перейдёт на 7-нм техпроцесс и увеличит производительность процессоров на 80%. +25% в 2021 году и +50% в 2022 году
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