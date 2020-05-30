В Call of Duty Warzone наконец-то появился режим дуэтов
До свежего обновления королевская битва Call of Duty Warzone предполагала режим игры в одиночку, втроём или вчетвером, что доставляло определённые неудобства тем, кто предпочитают играть вместе с одним хорошим товарищем, без посторонних. Любителей «дуэтов» оказалось достаточно много, чтобы Infinity Ward задумалась и наконец-то внедрила данный режим в свою королевскую битву.
Правила отрядных режимов распространяются и на «дуэты», так что в случае ранения товарища вы можете попытаться его возродить в указанное время. Лучшим становится последний оставшийся в живых отряд, причём не важно, оба его участника живы или только один.
рекламаСтоит напомнить, что Warzone оказалась очень популярной: по состоянию на апрель этого года, данную королевскую битву опробовали более пятидесяти миллионов человек. Конечно, фактор бесплатности способствует размножению читеров: Infinity Ward уже обязала новичков на PC проходить двухфакторную аутентификацию, а пользователи консолей во избежание неприятностей отключают функцию кроссплея. Впрочем, борьба с читерами, вроде, ведётся: в апреле студия сообщила о семидесяти тысячах наказанных за жульничество.
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