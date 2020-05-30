До свежего обновления королевская битва Call of Duty Warzone предполагала режим игры в одиночку, втроём или вчетвером, что доставляло определённые неудобства тем, кто предпочитают играть вместе с одним хорошим товарищем, без посторонних. Любителей «дуэтов» оказалось достаточно много, чтобы Infinity Ward задумалась и наконец-то внедрила данный режим в свою королевскую битву.

анонсы и реклама Новейший 10700K в Регарде Топовая Radeon Instinct 16Gb HBM2 в продаже Новый Core i9 10900 - ЦЕНА РУХНУЛА <b>Comet Lake S1200</b> дешевеет в Ситилинке 2060 Super Zotac Gaming за копейки - успей забрать Ryzen 4000 серии в Ситилинке

Правила отрядных режимов распространяются и на «дуэты», так что в случае ранения товарища вы можете попытаться его возродить в указанное время. Лучшим становится последний оставшийся в живых отряд, причём не важно, оба его участника живы или только один.

реклама