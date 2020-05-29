О том, что эксклюзивность Satisfactory для Epic Games Store не будет вечной, мы знаем ещё с февраля этого года: именно тогда разработчики из Coffee Stain Studios поделились планами по выпуску своего проекта в Steam. Время шло, и вот, сегодня авторы наконец-то собрались с силами и назвали точную дату появления Satisfactory в магазине дядюшки Гейба — 8 июня по программе раннего доступа.

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Как долго Satisfactory ещё планируют держать в раннем доступе, не уточняется, но «кранчить» (работать сверхурочно) Coffee Stain Studios точно не собирается, и поэтому очень трепетно относится к публикации конкретных дат.

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Напомним, что в Satisfactory нам необходимо возводить крупные заводы и продумывать производственные процессы. Кто-то даже называет Satisfactory «майнкрафтом на максималках».