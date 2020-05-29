Когда-то в стародавние времена приём пищи был поводом оторваться от сидения перед монитором и дать глазам хоть немного отдохнуть. В наши дни эта традиция, согласно статистике аналитической компании Newzoo, стремительно уходит в прошлое. Так, согласно проведённому аналитиками опросу, более 80 % (если точнее, то 85 %) геймеров в возрасте от 21 года до 35 лет регулярно потребляют пищу и утоляют жажду прямо во время игры.

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В исследовании принимали участие жители североамериканского, западноевропейского и азиатско-тихоокеанского регионов. Больше всего любителей превращать компьютерный стол в обеденный набралось в Северной Америке: 87% женщин и 91 % мужчин из числа увлекающихся играми. Меньше всего — в Западной Европе: 78 % женщин и 83 % мужчин. Азиатско-тихоокеанский регион же находится где-то посередине: там регулярно едят и пьют перед мониторами/телевизорами 83 % женщин и 88 % мужчин.

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Что касается рациона, то в основном это лёгкие закуски вроде чипсов, а также неалкогольные напитки. Впрочем, немалая часть геймеров призналась, что не гнушаются играть «под пивко» или «заряжаться» с помощью напитков-энергетиков.