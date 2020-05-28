Игроки в восторге от новой физики жидкостей в Half-Life Alyx
Valve обновила свой VR-эксклюзивный шутер Half-Life Alyx до версии 1,4. В сопровождающем «патчноуте» помимо новых функций для «Мастерской» и исправления различных ошибок числится, например, добавление жидкостей внутрь различных разбросанных по миру игры бутылок и прочих ёмкостей.
Казалось бы, ничего интересного, ну жидкость и жидкость, вот только Valve дополнительно уточнила, что жидкости в бутылках будут вести себя согласно законам физики. Как выяснилось, поведение жидкостей после обновления приятно удивило игроков, и те принялись играться с различными ёмкостями, снимая происходящее на видео.
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Напомним, что Half-Life Alyx вышла в конце марта, а в середине мая проект получил полную поддержку «Мастерской» Steam и обзавёлся моддерскими инструментами. Хотя энтузиасты уже выпустили не одну модификацию, позволяющую проходить Half-Life Alyx на «клавомыши» и без VR-очков, Valve предостерегает игроков от подобных действий, ведь игра изначально создавалась с расчётом на VR, и использование отличных от задуманных авторами устройств ввода/вывода может повредить впечатлениям от игрового процесса.
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