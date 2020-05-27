Стратегия Age of Wonders: Planetfall получила увесистое дополнение Invasions
Разработчики из студии Triumph совместно с Paradox выпустили релизный трейлер Invasions — дополнения для стратегии Age of Wonders: Planetfall. Заявленное DLC уже доступно для PC, PlayStation 4 и Xbox One.
Invasions содержит в себе массу нового контента, полное описание которого займёт слишком много места, поэтому мы укажем самое важное. В дополнении имеется новая игровая раса — ящеры Shakarn, которые удивят игроков «прокачанными» навыками шантажа, дипломатии, шпионажа и воровства технологий.
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Дополнение также сможет предложить знакомство с новой игровой фракцией, добавляет новые карты и сюжетные кампании, целые локации и механику новых мировых событий. К последним стоит отнести природные и экологические катастрофы, даже разборки с пиратами будут.
рекламаНапомним, оригинальная Age of Wonders: Planetfall поступила в продажу 6 августа прошлого года.
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