Разработчики из студии Triumph совместно с Paradox выпустили релизный трейлер Invasions — дополнения для стратегии Age of Wonders: Planetfall. Заявленное DLC уже доступно для PC, PlayStation 4 и Xbox One.

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Invasions содержит в себе массу нового контента, полное описание которого займёт слишком много места, поэтому мы укажем самое важное. В дополнении имеется новая игровая раса — ящеры Shakarn, которые удивят игроков «прокачанными» навыками шантажа, дипломатии, шпионажа и воровства технологий.

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Дополнение также сможет предложить знакомство с новой игровой фракцией, добавляет новые карты и сюжетные кампании, целые локации и механику новых мировых событий. К последним стоит отнести природные и экологические катастрофы, даже разборки с пиратами будут.

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Напомним, оригинальная Age of Wonders: Planetfall поступила в продажу 6 августа прошлого года.