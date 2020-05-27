Вокруг Silent Hill последние месяцы ходит очень много слухов: то о «мягком перезапуске», то об участии Хидео Кодзимы в создании новой игры серии, то о планах на эпизодический проект. Однако свежая новость от разработчиков асимметричного сетевого хоррора Dead by Daylight — самая что ни на есть реальность: 16 июня в их игре стартует новая глава, посвящённая Silent Hill. Сопутствующий видеоролик и первая информация прилагаются.

анонсы и реклама Новейший 10700K в Регарде Топовая Radeon Instinct 16Gb HBM2 в продаже Новый Core i9 10900 - ЦЕНА РУХНУЛА <b>Comet Lake S1200</b> дешевеет в Ситилинке 2060 Super Zotac Gaming за копейки - успей забрать Ryzen 4000 серии в Ситилинке

Новая глава порадует появлением в игре нового убийцы — Пирамидоголового, новой выжившей — Шерил Мейсон, а также новой игровой локации — начальной школы Мидвич.

реклама

Хотя официально контент появится 16 июня, в рамках PC-версии он уже проходит обкатку на тестовом сервере, благодаря чему, например, журналистам IGN удалось записать десять минут игрового процесса.

реклама

Кроме того, разработчики пообещали, что до конца года Dead by Daylight получит функцию кроссплея между всеми платформами, так что игроки смогут проводить друг с другом время вне зависимости от предпочитаемых ими игровых устройств.