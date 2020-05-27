В середине июня в Dead by Daylight появятся персонажи из Silent Hill
Вокруг Silent Hill последние месяцы ходит очень много слухов: то о «мягком перезапуске», то об участии Хидео Кодзимы в создании новой игры серии, то о планах на эпизодический проект. Однако свежая новость от разработчиков асимметричного сетевого хоррора Dead by Daylight — самая что ни на есть реальность: 16 июня в их игре стартует новая глава, посвящённая Silent Hill. Сопутствующий видеоролик и первая информация прилагаются.
Новая глава порадует появлением в игре нового убийцы — Пирамидоголового, новой выжившей — Шерил Мейсон, а также новой игровой локации — начальной школы Мидвич.
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Хотя официально контент появится 16 июня, в рамках PC-версии он уже проходит обкатку на тестовом сервере, благодаря чему, например, журналистам IGN удалось записать десять минут игрового процесса.
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Кроме того, разработчики пообещали, что до конца года Dead by Daylight получит функцию кроссплея между всеми платформами, так что игроки смогут проводить друг с другом время вне зависимости от предпочитаемых ими игровых устройств.
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