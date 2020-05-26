Состоялся релиз Mortal Kombat 11 Aftermath
Как и было обещано в день анонса, дополнение Aftermath для Mortal Kombat 11 сегодня добралось до виртуальных прилавков. Всё, что касается дополнения, студия NetherRealm уже показала и рассказала в предшествовавших релизу материалах, поэтому сегодня факт релиза был просто закреплён.
Напомним, что Aftermath продолжает сюжетную линию оригинальной Mortal Kombat 11, добавляет трёх новых героев — Фудзина, Шиву и Робокопа — а также порадует появлением так называемых дружественных фаталити, при выполнении которых персонажи начинают мириться и радоваться. И всё это после избиения друг друга до полусмерти; впрочем, именно в иронии и кроется смысл данных «добиваний».
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