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Chernobylite получила поддержку DirectX 12 и пополнилась новой локацией — центром Припяти

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Экшен с элементами хоррора Chernobylite продолжает стабильно развиваться на просторах раннего доступа Steam. Несколько часов назад, например, игра пополнилась свежим обновлением под названием Web of Lies («Паутина лжи»), в состав которого помимо различной мелочёвки входят, например, поддержка DirectX 12 и доступ к новой локации — центру Припяти.

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Поскольку авторы Chernobylite воссоздают локации с высоким уровнем точности, то центр Припяти порадует наличием площади Ленина, парком аттракционов, а также другими известными постройками. Вместе с новой локацией в игре появились и новые задания, новый персонаж — Ольга —, а Рыжий лес пополнился несколькими новыми специальными событиями.

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Что касается DirectX 12, то при наличии совместимых видеокарты и операционной системы игроки должны ощутить положительный эффект работы данного API на частоту кадров, особенно на ускорителях от AMD. Также разработчики в рамках сотрудничества с AMD добавили в Chernobylite технологию FidelityFX.

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На «Паутине лжи» предрелизная поддержка игры новым контентом не прекращается. По плану, нас ждут ещё три крупных обновления перед выходом Chernobylite из раннего доступа. Кстати, до первого июня Chernobylite можно приобрести с 40-процентной скидкой, или за 399 рублей вместо номинальных 666 рублей.

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MriS
00:11
Режим питания на макс. производительность не будет.
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Adam Smith
00:09
без нагрузки ведь будет сбрасывать, множителем не зафиксить на постоянку?
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psecond
00:09
Тут такая штука с этими процами, что рекорды по разгону частоты вообще не означают рекордов производительности. Самый яркий пример P4 1800 Мгц, который по всем пунктам проигрывал своему предшественни...
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peppery
00:08
А если 2к - это гарантированно, а половина, например, сможет 2.1, 2.2, вот где будет веселье. Только в каком-нибудь фар крае - и то не факт - Интел и останется быстрее. А если ещё гнаться будут 4.6-4....
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MriS
00:07
Частота 4.8 и так будет, пока за рамки лимитов проц не выходит.
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Adam Smith
00:06
это понятно, а частоту в настройках не зафиксировать?
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Shock Memes
00:06
Кстати на игру просили сколько, на кикстартере, 80к баксов? Готовая игра, пусть не какойто там трипл А топовый, но рабочий продукт который еще и дополняется постоянно, не то что всякие ситизены.
Chernobylite получила поддержку DirectX 12 и пополнилась новой локацией — центром Припяти
MriS
00:05
Будет буст, пока нагрузка не перевалит более 135 ватт или не кончится время.
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Diogar Neo
00:05
Да нет , за них Вас держал Ваш любимый Штеуд последние семь лет , а AMD сорвал Вас с их крючка !!!
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Adam Smith
00:04
если брать на Z, нет смысла брать без К камень На Z стоковые настройки до 135 ватт на 28 секунд для процев без К а на постоянку не зафиксить турбобуст на 4,8 есть такая функция?
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