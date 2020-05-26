Chernobylite получила поддержку DirectX 12 и пополнилась новой локацией — центром Припяти
Экшен с элементами хоррора Chernobylite продолжает стабильно развиваться на просторах раннего доступа Steam. Несколько часов назад, например, игра пополнилась свежим обновлением под названием Web of Lies («Паутина лжи»), в состав которого помимо различной мелочёвки входят, например, поддержка DirectX 12 и доступ к новой локации — центру Припяти.
Поскольку авторы Chernobylite воссоздают локации с высоким уровнем точности, то центр Припяти порадует наличием площади Ленина, парком аттракционов, а также другими известными постройками. Вместе с новой локацией в игре появились и новые задания, новый персонаж — Ольга —, а Рыжий лес пополнился несколькими новыми специальными событиями.
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Что касается DirectX 12, то при наличии совместимых видеокарты и операционной системы игроки должны ощутить положительный эффект работы данного API на частоту кадров, особенно на ускорителях от AMD. Также разработчики в рамках сотрудничества с AMD добавили в Chernobylite технологию FidelityFX.
рекламаНа «Паутине лжи» предрелизная поддержка игры новым контентом не прекращается. По плану, нас ждут ещё три крупных обновления перед выходом Chernobylite из раннего доступа. Кстати, до первого июня Chernobylite можно приобрести с 40-процентной скидкой, или за 399 рублей вместо номинальных 666 рублей.
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