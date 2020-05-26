Экшен с элементами хоррора Chernobylite продолжает стабильно развиваться на просторах раннего доступа Steam. Несколько часов назад, например, игра пополнилась свежим обновлением под названием Web of Lies («Паутина лжи»), в состав которого помимо различной мелочёвки входят, например, поддержка DirectX 12 и доступ к новой локации — центру Припяти.

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Поскольку авторы Chernobylite воссоздают локации с высоким уровнем точности, то центр Припяти порадует наличием площади Ленина, парком аттракционов, а также другими известными постройками. Вместе с новой локацией в игре появились и новые задания, новый персонаж — Ольга —, а Рыжий лес пополнился несколькими новыми специальными событиями.

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Что касается DirectX 12, то при наличии совместимых видеокарты и операционной системы игроки должны ощутить положительный эффект работы данного API на частоту кадров, особенно на ускорителях от AMD. Также разработчики в рамках сотрудничества с AMD добавили в Chernobylite технологию FidelityFX.

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