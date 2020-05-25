В Steam появились демоверсии Beyond Two Souls, Heavy Rain и Detroit Become Human
Пару недель назад в Сеть с подачи портала Steam Database просочилась информация о грядущем релизе PC-версии «интерактивного кино» Beyond Two Souls в Steam. И вот, сегодня страничка игры появилась в магазине дядюшки Гейба с указанием «скорого» релиза и открытым доступом к демонстрационной версии. Вместе с тем вскоре в Steam появились и странички Heavy Rain и Detroit Become Human с соответствующими демоверсиями.
Любопытно, что никакими официальными комментариями данное событие не сопровождалось. Кроме того, обычно эксклюзивность игр в Epic Game Store продолжается год, то есть, по плану, полная версия Heavy Rain появится в Steam не раньше конца июня, Beyond Two Souls — не раньше конца июля, а Detroit Become Human и вовсе доберётся до Steam лишь в декабре. Впрочем, возможно, нас ждёт и приятный сюрприз в виде одновременного Steam-релиза всех трёх игр.
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