Студия NetherRealm известна игровому сообществу как разработчик файтингов серии Mortal Kombat и Injustice, вследствие чего, если опустить одиночные мобильные игры, воспринимается как мастер одного дела, который боится опробовать себя в новом «амплуа». Но, похоже, в перспективе это изменится.

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В беседе с небезызвестным Джеффом Кили (Кейли) в рамках летнего фестиваля игр руководитель NetherRealm Studios и по совместительству отец Mortal Kombat Эд Бун заявил, что студия трудится не только над своими фирменными франшизами, но и над «чем-то ещё». Что скрывается за этими словами, неясно, но из формулировки становится очевидно, что NetherRealm как минимум намеревается выпустить проект, не связанный ни с Mortal Kombat, ни с Injustice.

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Впрочем, ни от той, ни от другой франшизы компания отступать не будет. В качестве доказательства своих намерений Бун сравнил NetherRealm с фильмами Marvel, которые выходят несмотря ни на что.

Экономических предпосылок для прекращения работ над франшизой Mortal Kombat у студии тоже нет, даже наоборот: Mortal Kombat 11 стала самой популярной и прибыльной частью серии, а уже завтра, 26 мая, игра получит дополнение-расширение Aftermath.