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Две руки хорошо, а четыре — лучше: свежий трейлер Mortal Kombat 11 Aftermath посвятили Шиве

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Как известно, одним из основных нововведений Mortal Kombat 11 Aftermath станут три новых героя — Фудзин, Шива и гостевой персонаж Робокоп. О Фудзине и Робокопе разработчики рассказали несколько дней назад, теперь настала очередь могучей воительницы Шивы, королевы расы шоканов, которая в своём боевом искусстве на голову превзошла всех соплеменников.

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Aftermath выйдет 26 мая на всех актуальных платформах, причём как в виде отдельного дополнения, так и в составе «расширенного издания» Mortal Kombat 11. Вместе с новыми персонажами Aftermath добавит в игру новые фаталити, включая их хорошо забытый старый вид — Friendship’ы —, новые арены и, конечно же, продолжит сюжетную линию оригинальной Mortal Kombat 11.

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