Несмотря на то, что DayZ полтора года назад наконец-то выбралась из раннего доступа и даже сумела восстановить большую часть своего доброго имени, поезд уже ушёл, и игроки не стремятся дать проекту второй шанс. Чтобы как-то поспособствовать улучшению «онлайновой» ситуации, разработчики из Bohemia Interactive относительно регулярно проводят в игре акцию «бесплатные выходные», и вот, очередная такая акция началась: поиграть в DayZ можно будет до вечера понедельника, 25 мая.

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Вместе с бесплатными выходными DayZ также принимает участие в распродаже: до 25 мая игру можно будет приобрести с 40-процентной скидкой, или за 719 рублей. Комплект с дополнением «Ливония» с аналогичной скидкой обойдётся вам, соответственно, в 898 рублей.

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Напомним, что по сюжету DayZ в вымышленной постсоветской стране Чернаруси произошла вспышка вируса, превратившего большую часть населения в зомбиподобных существ. Игроки, в свою очередь, представляют собой тех немногих счастливчиков, обладающих иммунитетом к разрушительному заболеванию. Впрочем, неизвестно, что лучше — стать зомби и ни о чём больше не беспокоиться или же пытаться выжить в мире, полном подстерегающих на каждом углу опасностей: от зомби и хищников до конкурентов за ресурсы.