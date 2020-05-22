То, что Valorant обещает стать серьёзным конкурентом Counter-Strike Global Offensive, выяснилось практически сразу после начала закрытого бета-тестирования, приглашения на которое случайным образом «падают» за просмотры прямых трансляций по игре на Twitch. Теперь же разработчики в беседе с изданием ESPN уточнили, насколько закрытая «бета» Valorant популярна в числовом выражении.

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По словам исполнительного продюсера проекта Анны Донлон, в среднем в «бету» Valorant каждый день играют по три миллиона человек. Важно: речь идёт именно об уникальных пользователях в сутки, а не о среднем или пиковом «онлайнах». Приятной неожиданностью для разработчиков стала популярность Valorant в Бразилии.

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