В «бету» Valorant ежедневно в среднем играют по три миллиона человек
То, что Valorant обещает стать серьёзным конкурентом Counter-Strike Global Offensive, выяснилось практически сразу после начала закрытого бета-тестирования, приглашения на которое случайным образом «падают» за просмотры прямых трансляций по игре на Twitch. Теперь же разработчики в беседе с изданием ESPN уточнили, насколько закрытая «бета» Valorant популярна в числовом выражении.
По словам исполнительного продюсера проекта Анны Донлон, в среднем в «бету» Valorant каждый день играют по три миллиона человек. Важно: речь идёт именно об уникальных пользователях в сутки, а не о среднем или пиковом «онлайнах». Приятной неожиданностью для разработчиков стала популярность Valorant в Бразилии.
рекламаНапомним, что вчера Riot Games огласила точную дату выхода Valorant — 2 июня. Закрытое бета-тестирование продлится вплоть до 28 мая, после чего игровые серверы и системы отправят на профилактику перед релизом. Который, судя по всему, будет жарким.
Теги
Лента материалов раздела
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила