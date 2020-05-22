Вчера вечером Total War Warhammer II пополнилась свежим DLC под названием The Warden & The Paunch, посвящённым двум легендарным лордам — Эльтариону Мрачному Лику и Грому Пузану, возглавляющим воинов Иврессе и племя Ломаных Топоров соответственно.

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Казалось бы, ничего особенного, простое дополнение с новыми лордами, но именно после его вчерашнего релиза «онлайн» Total War Warhammer II взлетел до ранее небывалых высот, достигнув «пика» почти в 85 000 игроков. Предыдущий рекорд (72 320 игроков) был установлен более двух с половиной лет назад — в сентябре 2017-го — когда игра только-только поступила в продажу.

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Бытует мнение, что резким скачком популярности игра обязана грамотному маркетинговому ходу разработчиков, заявивших, что одного из персонажей нового дополнения — Хранителя знаний Хоэта Кавилла — они назвали в честь Генри Кавилла, исполнителя главной роли в сериале «Ведьмак», являющегося поклонником видеоигр в целом и Total War в частности.