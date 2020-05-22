Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Total War Warhammer II после выхода нового DLC обновила рекорд «онлайна»

+
Новейший <b>S1200 Сore i5 10400</b> в Регарде
!! <b>Z490 S1200</b> Asrock Phantom Gaming <b>за копейки </b>
Core i9 10900 - ЦЕНА РУХНУЛА
Дешевая <b>S1200 Z490</b> ASUS Prime в Регарде
Ryzen 4000 серии в Ситилинке
<b>Z490 S1200 ASUS TUF Gaming</b> в Регарде

Вчера вечером Total War Warhammer II пополнилась свежим DLC под названием The Warden & The Paunch, посвящённым двум легендарным лордам — Эльтариону Мрачному Лику и Грому Пузану, возглавляющим воинов Иврессе и племя Ломаных Топоров соответственно.

анонсы и реклама
Дешевая Z490 S1200 Asrock Extreme в Ситилинке
Дешевая Z490 S1200 Asrock Pro в Ситилинке
Супердешевая <b>Z490 S1200</b> Gigabyte в продаже
<b>Z490 S1200 ASUS ROG Strix</b> в продаже
RTX 2080 Ti Gigabyte - цена упала на порядок, смотри
Core i9 9900 круто дешевеет перед приходом 10ххх

Казалось бы, ничего особенного, простое дополнение с новыми лордами, но именно после его вчерашнего релиза «онлайн» Total War Warhammer II взлетел до ранее небывалых высот, достигнув «пика» почти в 85 000 игроков. Предыдущий рекорд (72 320 игроков) был установлен более двух с половиной лет назад — в сентябре 2017-го — когда игра только-только поступила в продажу.

реклама

Бытует мнение, что резким скачком популярности игра обязана грамотному маркетинговому ходу разработчиков, заявивших, что одного из персонажей нового дополнения — Хранителя знаний Хоэта Кавилла — они назвали в честь Генри Кавилла, исполнителя главной роли в сериале «Ведьмак», являющегося поклонником видеоигр в целом и Total War в частности.

Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

sega creative assembly total war warhammer 2
предыдущая новость
следующая новость

Комментарии Правила

Лента материалов раздела

В июне Obsidian разрешит сыграть в демоверсию своего нестандартного «выживача» Grounded
+
Total War Warhammer II после выхода нового DLC обновила рекорд «онлайна»
+
Коcмический хоррор Observation вышел в Steam ровно через год после релиза в EGS
3
Третье сюжетное дополнение к Borderlands 3 выйдет в конце июня
2
«Пиратский» экшен Sea of Thieves готовится к выходу в Steam, уже известна точная дата выхода
2
Релиз Valorant состоится в начале июня
1
В Epic Games Store началась раздача Sid Meier’s Civilization VI
18

Интересные материалы

Игровой компьютер до 70 тысяч рублей: май 2020 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
17 мая 2020 21
Игровой компьютер до 60 тысяч рублей: май 2020 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
10 мая 2020 24
Битва процессоров: Core i3-9100F VS Ryzen 5 2600 в связке с видеокартой GeForce RTX 2070 Super
18 мая 2020 93
Выбор лучших видеокарт для игрового компьютера до 100 тысяч рублей: май 2020
21 мая 2020 35
Взгляд в прошлое: самые быстрые видеокарты с интерфейсом AGP
12 мая 2020 107
Битва игровых компьютеров: Core i7-9700F & GeForce RTX 2060 Super VS Ryzen 7 3700X & Radeon RX 5700
20 мая 2020 126

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Выбор лучших видеокарт для игрового компьютера до 100 тысяч рублей: май 2020
35
Мнение: причины, по которым ПК не грозит конкуренция со стороны PlayStation 5 и Xbox Series X
115
Grand Theft Auto V: Premium Online Edition - Краткий обзор издания
22
Тихий компьютер на стене под потолком
50
Контейнер LM-912 для M.2 NVMe накопителей: собираем скоростную флешку на полтерабайта
22
Препарируем и досконально изучаем самую быструю видеокарту 2011 года - Radeon 6990 (часть 2)
25
Тестирование актуальных видеокарт и процессоров в игре F1 2018
5
Обзор и тестирование видеокарты MSI GeForce GTX 1660 Super Ventus XS
+

Сейчас обсуждают

smaximaa
12:29
Если АМД релиз зен 3 отложат, так как с кометами и зен 2 вполне отлично конкурирует, это будет хохма
AMD готовит обновлённые процессоры 3-го поколения Ryzen Matisse Refresh 3750X и 3850X
Adam Smith
12:28
такой обелиск? не спеши, интел еще цены не снизил, а я хочу кой что от них приобрести
AMD готовит обновление процессоров Ryzen 7 моделями "Matisse Refresh" 3850X и 3750X
terenty79
12:28
В Москве Метро идет лучше, пинг ещё меньше. В ебенях всё так сети частенько посредственные.
Сервису GeForce NOW удалось привлечь два миллиона подписчиков
I9-master
12:27
Кто-нибудь, объясните АМД, что от того, что они заменили цифру их безделушки к Intel не приблизятся, а задержи как были на уровне 500 нс, так и останутся. Нужен процессор без задержек - берём Intel.
AMD готовит обновлённые процессоры 3-го поколения Ryzen Matisse Refresh 3750X и 3850X
Alex Ivanov
12:22
"1080 Ti с нативной ... ... умер nVidia на MacOS." - Читай сам, не я приплел Хакинтош, я успешно поднял его. Metal на Pascal не заведешь. https://www.reddit.com/r/hackintosh/comments/b91vf5/mojave_g...
Процессоры Intel - хороший выбор для работы в Adobe Premiere Pro CC
terenty79
12:20
а никто не сомневался в этом. Амуде ещё нужно доисторические залежи rx580 и туфтовые новодельные кастраты rx5500 как то распихивать. кто в здравом уме будет после появления в рознице 4700g райзена п...
Настольные версии AMD Renoir предназначаются для OEM-сегмента
Заглот
12:19
Ну не знаю, жду подтверждения новости от Зелота
AMD готовит обновлённые процессоры 3-го поколения Ryzen Matisse Refresh 3750X и 3850X
Дмитрий Родимцев
12:18
Вообще-то первую мировую проиграл твой любимый, не сумевший в промышленность и развитие, дореволлюционый режим. Надо же, опять СССР виноват!:))
6-ядерный Intel Core i5-10600K за 250 долларов сравнялся в производительности с флагманским 8-ядерным Core i9-10900K – тестирование лучшего игрового процессора от GamersNexus
Pris
12:17
Asus или ASRock по 100 дорого? покажи где продаются )
Готовится более 60 плат с чипсетом AMD B550 от ASRock, Asus, Biostar, Gigabyte и MSI с ценой от $100 и началом продаж с 16 июня
Inttz
12:16
Опять проц менять,да что ж ты будешь делать..
AMD готовит обновлённые процессоры 3-го поколения Ryzen Matisse Refresh 3750X и 3850X
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем