Valve напомнила о наборе игроков в бета-тестирование Artifact 2.0 с помощью трейлера
Компания Valve начала рассылать на этой неделе приглашения на бета-тестирование обновлённой версии Artifact — карточной игры, которая сейчас подвергается полной переработке. Авторы проекта выпустили даже специальный геймплейный трейлер, посвящённый бета-версии Artifact 2.0.
Тут также нужно понимать, что сама Valve толком не знает, как будет выглядеть финальный вариант новой Artifact. Поэтому в «бете» имеется куча ограничений. Разработчики поставили в клиент временные «заглушки» для изображений и эффектов и убрали несколько режимов. Зато обещано, что по ходу тестирования будут случаться изменения карт, правил и изображений. Коллекция карт и статистика могут быть сброшены во время тестирования, а новые режимы станут включать постепенно.
реклама
Доступ к тестированию в первую очередь получат те игроки, которые успели купить Artifact до 30 марта нынешнего года. Сначала в мероприятии участие смогут принять лишь небольшое количество людей, но постепенно списка расширят.
Лента материалов раздела
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила