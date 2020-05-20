Авторы Mortal Kombat 11 показали разборки Терминатора с Робокопом
NetherRealm Studios продолжает активно напоминать о том, что 26 мая Mortal Kombat 11 получит расширенную версию с подзаголовком Aftermath, в состав которой войдёт продолжение сюжетной линии основной игры, новые поля боя, «дружественные» фаталити, а также три новых героя — Шифа, Фудзин и гостевой герой Робокоп.
Сегодня же разработчики решили показать Робокопа, что называется, в действии, и выставили против него самого Терминатора T-800. Таким образом, в условиях игры два героя культовых боевиков смогут решить, кто из них сильнее.
реклама
Лента материалов раздела
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила