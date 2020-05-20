NetherRealm Studios продолжает активно напоминать о том, что 26 мая Mortal Kombat 11 получит расширенную версию с подзаголовком Aftermath, в состав которой войдёт продолжение сюжетной линии основной игры, новые поля боя, «дружественные» фаталити, а также три новых героя — Шифа, Фудзин и гостевой герой Робокоп.

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Сегодня же разработчики решили показать Робокопа, что называется, в действии, и выставили против него самого Терминатора T-800. Таким образом, в условиях игры два героя культовых боевиков смогут решить, кто из них сильнее.

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