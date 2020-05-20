Если вы вдруг по каким-то загадочным причинам не в курсе про новую раздачу от EGS, напоминаем следующее: заполучить себе в бесконечное владение бесплатную копию Grand Theft Auto V можно прямо сейчас, у вас есть ещё целые сутки. Раздача бестселлера от Rockstar закономерно привела к изменениям в «топе» самых популярных проектов цифрового магазина от Epic Games. Какая игра стала самой популярной — объяснять, думаем, не стоит.

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Для составления списка лидеров система подсчитывает количество игроков, находящихся в той или иной игре, за последние семь дней. GTA V заняла первое место, перегруженные серверы Rockstar, засилье читеров в сетевом режиме игры и армия недовольных владельцев Steam-версии проекта не дадут соврать.

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В топ-5 магазина Epic Games Store также находятся Fortnite, Death Coming, Borderlands 3 и SnowRunner. И если с главным проектом от «эпиков» всё понятно, а присутствие здесь Death Coming тоже обусловлено бесплатной раздачей, то вот за авторов SnowRunner можно только порадоваться — питерская студия Saber Interactive сделала действительно качественный проект. И находится она в этом списке лучших совершенно заслуженно.